«Челси» предложил «Лиону» € 4 млн за досрочное возвращение Эмерсона из аренды

«Челси» продолжает переговоры с «Лионом» о возвращении из аренды защитника Эмерсона.
Как пишет в своём «твиттере» инсайдер Фабрицио Романо, лондонский клуб предложил французам около € 4 млн за досрочное возвращение футболиста сборной Италии. «Лион» пока не ответил, однако ранее уже отклонил два предложения «Челси». Переговоры проходят сложно.
До этого «Челси» не смог договориться с «Эвертоном» по аренде защитника Луки Диня. «Ириски» хотят осуществить полноценную продажу французского игрока. Сообщалось, что Динь близок к переходу в «Астон Виллу».
«Челси» пытается найти замену левому защитнику Бену Чилуэллу, который из-за травмы выбыл до конца сезона.
В нынешнем сезоне 27-летний Эмерсон забил гол и отдал голевую передачу в 16 матчах французской Лиги 1. Контракт защитника с «Челси» истекает в 2024 году.
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