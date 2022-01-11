«Челси» предложил «Лиону» € 4 млн за досрочное возвращение Эмерсона из аренды

«Челси» продолжает переговоры с «Лионом» о возвращении из аренды защитника Эмерсона.

Как пишет в своём «твиттере» инсайдер Фабрицио Романо, лондонский клуб предложил французам около € 4 млн за досрочное возвращение футболиста сборной Италии. «Лион» пока не ответил, однако ранее уже отклонил два предложения «Челси». Переговоры проходят сложно.

До этого «Челси» не смог договориться с «Эвертоном» по аренде защитника Луки Диня. «Ириски» хотят осуществить полноценную продажу французского игрока. Сообщалось, что Динь близок к переходу в «Астон Виллу».

«Челси» пытается найти замену левому защитнику Бену Чилуэллу, который из-за травмы выбыл до конца сезона.

В нынешнем сезоне 27-летний Эмерсон забил гол и отдал голевую передачу в 16 матчах французской Лиги 1. Контракт защитника с «Челси» истекает в 2024 году.