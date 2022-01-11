«Не Дзюба 100%». «Рубин» опубликовал список игроков, которые отправятся на сборы

«Рубин» в своём «твиттере» опубликовал список игроков, которые отправятся на сборы в Турцию.

В конце списка казанцы написали: «Не Дзюба 100%». Так пресс-служба «Рубина» отреагировала на слухи о том, что форвард «Зенита» Артём Дзюба может перейти в команду.

Список можно посмотреть в официальном «твиттере» «Рубина».

«Рубин» соберётся сегодня, 11 января, в турецком Белеке, где проведёт все три сбора. Первый сбор продлится с 11 по 23 января, второй – с 27 января по 8 февраля, третий – с 12 по 24 февраля.



На сборах запланированы контрольные матчи с командами «Факел» (20 января), «Висла Плоцк» (23 января), «Сочи» (2 февраля), «Крылья Советов» (14 февраля), «Динамо» Москва (17 февраля) и «Астана» (20 февраля). Соперники по матчам 5 и 8 февраля пока не определены.