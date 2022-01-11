Воспитанник «Зенита» Скороботов: в 11-м классе забил гол «Динамо», а утром пошёл в школу

Воспитанник «Зенита» Илья Скороботов рассказал о дебютном мяче за основной состав клуба из Санкт-Петербурга.



«Как и все питерские парни, болел и мечтал за него играть. Моя мама работала в аэропорту, и когда подписала у Аршавина календарик, я был очень счастлив. А через несколько лет я сам играл в академии, и могу сказать, что футбол меня, возможно, уберёг. Среди моих одноклассников по пушкинской школе есть много тех, кто занялся не тем. Кого-то уже нет с нами. Кто-то лишён свободы.



В 11-м классе я забил тот гол «Динамо». Вспоминаю, какое огромное количество эмоций тогда получил. Не мог поверить, что будет возможность забить и принести важные в то время очки. И да, в школу я на следующий день действительно пошёл: на два урока, а потом – на тренировку», — сказал Скороботов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.