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«Вест Хэм» проявляет интерес к Головину

«Вест Хэм» проявляет интерес к Головину
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«Вест Хэм» проявляет интерес к полузащитнику «Монако» Александру Головину, утверждает «РБ Спорт».

Стороны пока не начинали переговоров по трансферу, речь о консультациях и сборе информации — насколько самому футболисту интересно поменять клуб, информирует источник.

Ранее «Чемпионат» сообщал об интересе «Эвертона» к Головину.

25-летний Головин выступает в составе «Монако» с 2018 года. В нынешнем сезоне российский полузащитник в 23 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал пять голевых передач. Контракт Головина истекает в 2024 году, Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн.

Напомним, 1 января «Монако» уволил главного тренера Нико Ковача. Команду возглавил бельгийский специалист Филипп Клеман.

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