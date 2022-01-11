Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может стать футболистом «ПСЖ», сообщает Le 10 Sport. Форвард Килиан Мбаппе близок к уходу из парижского клуба, поэтому руководство ищет варианты для усиления состава. По информации источника, «ПСЖ» готов перейти к активным действиям, если Роналду выразит желание покинуть английскую команду.
Ранее стало известно, что португальский форвард недоволен ситуацией в команде и руководством «Манчестер Юнайтед». Роналду сообщил своему агенту Жорже Мендешу, что ему следует искать новую команду на случай, если ситуация не изменится.
Роналду провёл 16 матчей в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи. В турнирной таблице АПЛ «красные дьяволы» располагаются на седьмой позиции. В 19 матчах подопечные Ральфа Рангника набрали 31 очко. Лидирует «Манчестер Сити» — 53 очка в 21 игре.
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