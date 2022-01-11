Итальянский журналист: главное в переговорах по Азмуну — дать «Зениту» время найти замену
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Итальянский журналист Лука Маркетти высказался о возможном переходе форварда «Зенита» Сердара Азмуна в «Ювентус».
«Главный пункт в переговорах — дать «Зениту» время найти замену, если он уйдет. «Ювентус» только начал работу [над трансфером].
Травма Кьезы означает, что «бьянконери» должны выходить на трансферный рынок. Заменить его невозможно, поэтому цель «Ювентуса» — сделать состав как можно более сбалансированным», — цитирует Маркетти Tuttomercatoweb.
В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн. Нападающий выступает за «Зенит» с января 2019 года.
Новость по теме«Зенит» запросил у «Ювентуса» € 20 млн за Азмуна
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