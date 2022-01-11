Защитник «Спартака» Андрей Ещенко удалил фотографию в трусах, которую он ранее разместил в своём «инстаграме». Футболист получил массу негативных комментариев, позже фотография была удалена из профиля.

Андрей Ещенко выступает за «Спартак» с 2016 года. Защитник перешёл из махачкалинского «Анжи» на правах свободного агента. В минувшем сезоне футболист провёл 16 матчей и не отметился результативными действиями. В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги игрок ни разу не появился на поле.



В Российской Премьер-Лиге красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 23 очка. Лидером соревнований является «Зенит», набравший 38 очков за 18 туров. Весной их ждёт выступление в плей-офф Лиги Европы.