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Жиго попал в сферу интересов «Ромы»

Жиго попал в сферу интересов «Ромы»
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Защитник «Спартака» Самуэль Жиго интересен «Роме», пишет издание Transfer Market Web. Других деталей возможной сделки нет.

Ранее сообщалось, что на Жиго претендуют «Бешикташ», «Марсель», «Галатасарай», «Сент-Этьен», «Торино», «Лион», «Трабзонспор» и «Тигрес». Контракт 28-летнего француза со «Спартаком» истекает по окончании этого сезона.

Жиго перешёл в «Спартак» из бельгийского «Гента» летом 2018 года за € 8 млн. До этого он выступал в Бельгии за «Кортрейк» и во Франции за «Арль-Авиньон». В этом сезоне Российской Премьер-Лиги Самуэль провёл 16 игр, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 23 очка.

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