Полузащитник «Краснодара» Намли перешёл в аренду в «Спарту» из Роттердама
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«Краснодар» достиг соглашения с нидерландской «Спартой» об аренде Юнеса Намли. Датский полузащитник проведёт остаток сезона в клубе из Роттердама, срок аренды истекает 30 июня 2022 года, сообщает пресс-служба «быков».
После 18 туров «Спарта» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.
Предыдущие два года 27-летний Намли провёл в североамериканском «Колорадо Рэпидс», где также выступал на правах аренды. За это время Юнес отыграл 30 матчей в МЛС, забил 3 гола и отдал 4 результативных передачи.
Намли перешёл в «Краснодар» в 2019 году из нидерландского «Зволле». Его трансфер обошёлся «быкам» в € 2 млн. За российскую команду датчанин сыграл 18 матчей, забил 1 мяч и сделал 1 результативную передачу.
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