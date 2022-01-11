Суд оштрафовал ЦСКА на 150 тысяч рублей по итогам игры с «Арсеналом»

Савеловский суд Москвы оштрафовал ЦСКА за несоблюдение правил для болельщиков.

«Постановлением Савеловского районного суда г. Москвы от 11.01.2022 АО ПФК ЦСКА признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст 20. 32 КоАП РФ, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 150 тыс. рублей», — сказал пресс-секретарь суда в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

ЦСКА наказан из-за болельщиков, находившихся на VIP-трибуне в матче чемпионата России с «Арсеналом», который состоялся 11 декабря и закончился победой армейцев со счётом 2:0. Из-за технических работ на «ВЭБ Арене» зрители не должны были допускаться в VIP-зону. Однако они там были.