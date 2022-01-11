Иско отказался уходить из «Реала» в январе
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Полузащитник «Реала» Иско не хочет уходить из клуба, сообщает издание Marca.
В текущее трансферное окно футболистом интересовались несколько клубов, включая испанские, но он отказался рассматривать предложения. Иско хочет отработать свой контракт с «Реалом» до конца. Соглашение истекает ближайшим летом, и мадридский клуб не намерен его продлевать.
Ранее сообщалось, что Иско интересуется «Фиорентина», но позже в итальянском клубе опровергли эту информацию.
Иско выступает в составе «Реала» с 2013 года, за это время выиграв с командой 16 трофеев. В нынешнем сезоне футболист провёл девять матчей в чемпионате Испании и забил один гол. Также на счету бывшего полузащитника сборной Испании 12 минут в матче Кубка страны.
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