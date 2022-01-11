Орлов: надо было очень жестоко наказать ЦСКА. Они спрятали видеозапись с болельщиками

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о массовых задержаниях болельщиков ЦСКА после матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2).



«Помните 400 задержанных болельщиков ЦСКА? Кажется, там было около 40 составленных протоколов. А остальные 360? Перед ними же никто не извинился. Сколько их держали! Там были и взрослые, и дети. На каком основании? Более того, надо было очень жестоко наказать ЦСКА, потому что они спрятали видеозапись — сказали, что она у них не работала. Каждый сектор можно распознать, идёт видеосъёмка. Специально так сделано на каждом стадионе, таков регламент. А ЦСКА это не показал.



Видимо, у него сейчас такой руководитель, этот человек из банка. Им удалось замять эту историю. Откуда я это знаю? От силовых структур, они мне это рассказали. Не показали им — сказали, что нет видео. А если бы было видео, то сразу бы было видно, сколько человек, кто. Кроме того, специально на каждом стадионе РПЛ сидят люди во время матча, следят. Так вы хулиганов-то отлавливайте и наказывайте, не пускайте их на стадионы», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».