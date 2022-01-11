Геннадий Орлов: я против этого Fan ID. Не будут люди ходить на стадион, ребята!

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о введении системы Fan ID для футбольных болельщиков.



«Я против этого Fan ID в футболе. Сейчас даже закон приняли о его внедрении. Не будут люди ходить на стадион, ребята! Одно дело — QR-код, а другое — Fan ID. Каждый болельщик должен сам себя… Болельщики — разные люди. Один просто не пойдёт, второй скажет: «Да ну его к чёрту!» А нам надо, чтобы 68 тысяч приходило на стадион в Петербурге. Вы найдёте столько желающих получить Fan ID? Я убеждён, что отобьют. Григорий Иванов сразу высказался против. Александр Медведев ещё не высказывался, но думаю, что «Зенит» тоже будет относиться сдержанно, поскольку пострадает больше всех», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

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