Орлов: возвращение Смолова в «Динамо» — красиво. Но Фёдор — игрок вчерашнего дня

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возможном переходе нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова в московское «Динамо».
«Возвращение Смолова в «Динамо» — это красиво, да. Но Фёдор — игрок вчерашнего дня, и меня в этом никто не переубедит. Он играет эпизодами. Ребята, ну так в современный футбол не играют. Посмотрите, сколько Клаудиньо бегает. А он с его техникой, умением забить и сделать голевую передачу тоже мог бы немного посачковать на поле. Но нет.
Ну вот все Месси ждали в «ПСЖ». И что из себя Месси там представляет? Мало перейти. Звезда — она тогда звезда, когда на неё работают, когда рядом игроки с похожим интеллектом. Это всё очень серьёзно. Ну какой ему «Золотой мяч», когда он так играет? Я же смотрю «ПСЖ», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
- 11 января 2022
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