Аллегри — о травме Кьезы: мне жаль Федерико и итальянский футбол

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал травму нападающего туринской команды Федерико Кьезы.
«Я говорил с Федерико после матча и вчера утром. Мне жаль его и итальянский футбол, но такое случается. Он молод, и у него есть время на восстановление. Он чувствует себя хорошо, с психологической точки зрения он в порядке. Теперь каждый в команде должен работать больше», — приводит слова Аллегри Football Italia.
Напомним, Кьеза получил травму в матче 21-го тура чемпионата Италии с «Ромой» (4:3). Накануне стало известно, что у футболиста диагностировано повреждение передней крестообразной связки колена. В ближайшее время Кьеза перенесёт операцию.
Кьеза — воспитанник «Фиорентины». В «Ювентус» итальянский нападающий перешёл в октябре 2020 года на правах аренды с обязательством выкупа. В нынешнем сезоне Кьеза отметился двумя голами и тремя голевыми передачами в 14 матчах во всех турнирах.
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