Политик: Азар – толстяк, которого откормили деньги и система. Он больше не спортсмен

Бельгийский политик Жан-Мари Дедекер высказался на нападающем «Реала» Эдене Азаре.



«Об этом Азаре постоянно ноют. Но он просто толстяк, которого откормили деньги и система. До сих пор помню, как его заменили в матче сборной Бельгии, он уехал со стадиона и съел гамбургер.



На мой взгляд, он уже не спортсмен, рано или поздно это поймут. И всё же такой человек каждый день попадает на полосы газет», — цитирует Дедекера Sport Voetbal Magazine.



30-летний Азар стал футболистом мадридского клуба летом 2019 года, перейдя из «Челси» за € 115 млн. В 59 матчах за команду бельгийский игрок забил пять голов и отдал десять результативных передач. Контракт Азара рассчитан до 2024 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 18 млн.

Видеообзор матча 20-го тура Примеры «Реал» — «Валенсия»:

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