В «Химках» отреагировали на информацию о согласовании контракта с Жирковым

Член совета директоров «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию о согласовании контракта с защитником Юрием Жирковым. Ранее журналист Максим Фридман в своём телеграм-канале сообщил, что Жирков согласовал с «Химками» соглашение, рассчитанное на полгода с опцией продления ещё на сезон.
«Что касается Жиркова, то пока всё на том же месте. На данном этапе конкретики особой нет. Медосмотр? У нас все футболисты готовятся к сезону и проходят медосмотр», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, последним клубом 38-летнего Жиркова был санкт-петербургский «Зенит». Юрий пребывает в статусе свободного агента с 1 июля 2021 года. Ранее Жирков сообщил, что завершит профессиональную карьеру, если не получит предложений от клубов в зимнее трансферное окно. Защитник выступал за такие клубы, как московский ЦСКА, лондонский «Челси», махачкалинский «Анжи» и московское «Динамо».
- 11 января 2022
-
18:20
-
18:11
-
18:02
-
17:59
-
17:55
-
17:49
-
17:46
-
17:36
-
17:22
-
17:18
-
17:09
-
16:52
-
16:48
-
16:42
-
16:35
-
16:23
-
16:17
-
15:51
-
15:43
-
15:38
-
15:27
-
15:24
-
14:56
-
14:51
-
14:43
-
14:33
-
13:58
-
13:48
-
13:43
-
13:24
-
13:22
-
13:14
-
13:03
-
12:58
-
12:54