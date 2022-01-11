В «Химках» отреагировали на информацию о согласовании контракта с Жирковым

Член совета директоров «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию о согласовании контракта с защитником Юрием Жирковым. Ранее журналист Максим Фридман в своём телеграм-канале сообщил, что Жирков согласовал с «Химками» соглашение, рассчитанное на полгода с опцией продления ещё на сезон.

«Что касается Жиркова, то пока всё на том же месте. На данном этапе конкретики особой нет. Медосмотр? У нас все футболисты готовятся к сезону и проходят медосмотр», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, последним клубом 38-летнего Жиркова был санкт-петербургский «Зенит». Юрий пребывает в статусе свободного агента с 1 июля 2021 года. Ранее Жирков сообщил, что завершит профессиональную карьеру, если не получит предложений от клубов в зимнее трансферное окно. Защитник выступал за такие клубы, как московский ЦСКА, лондонский «Челси», махачкалинский «Анжи» и московское «Динамо».