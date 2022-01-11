Новичок «Спартака» Шамар Николсон прибыл в Москву

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон прилетел в Москву. Клуб поделился фотографиями футболиста, посетившего домашний стадион.
«Добро пожаловать в Москву, Шамар!» — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.
Фото можно посмотреть на странице «Спартака» в «Твиттере».
«Спартак» объявил о заключении контракта с Николсоном в декабре прошлого года. Соглашение московского клуба с 24-летним футболистом, ранее выступавшим за бельгийский «Шарлеруа», рассчитано до 30 июня 2026 года.
Николсон выступал за «Шарлеруа» с лета 2019 года, перейдя в клуб из словенского «Домжале» за € 1,5 млн. В нынешнем сезоне Шамар принял участие в 18 матчах за «Шарлеруа» во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и 5 результативными передачами. За сборную Ямайки Николсон дебютировал в феврале 2017 года и с тех пор провёл в её составе 29 матчей, забив 10 мячей.
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