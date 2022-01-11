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«Сассуоло» хочет арендовать форварда «Манчестер Юнайтед»

«Сассуоло» хочет арендовать форварда «Манчестер Юнайтед»
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло может в январе на правах аренды перейти в итальянский «Сассуоло», сообщает в «Твиттере» журналист Николо Скира.

По информации источника, «Сассуоло» запросил у «МЮ» информацию по поводу аренды футболиста в зимнее трансферное окно. В итальянском клубе выступает брат форварда Хамед Траоре.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов опустить в аренду Диалло, которого приобрёл у итальянской «Аталанты» в январе 2021 года за € 21,3 млн. В СМИ появилась информация о том, что футболистом интересуется английский «Дерби Каунти», выступающий в Чемпионшипе.

В текущем сезоне ивуариец принял участие в одном матче за «МЮ» во всех турнирах, в котором не смог отметиться результативными действиями.

Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»:

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