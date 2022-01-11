Салах: хочу стать лучшим в мире, но буду счастлив и без «Золотого мяча». Это политика

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался об индивидуальных наградах в футболе.
«Они меня не очень волнуют. Хочу ли я стать лучшим в мире? Да, конечно. Не могу врать, говоря, что не думал об этом. Нет, я думаю об этом.
Я хочу быть лучшим игроком в мире. Но я буду счастлив, даже если не получу «Золотой мяч». У меня в жизни всё в порядке. Иногда мне кажется, что это просто политика.
Я хочу снова попасть на чемпионат мира, хочу выиграть Кубок африканских наций», — цитирует Салаха GQ.
29-летний Салах в нынешнем сезоне принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал девять голевых передач. Контракт египетского форварда истекает в 2023 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 100 млн.
Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Челси» — «Ливерпуль»:
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