EFL не будет проводить расследование по переносу матча «Ливерпуль» — «Арсенал»

Руководство английской футбольной лиги (EFL) не будет проводить расследование по переносу матча 1/32 финала Кубка лиги «Ливерпуль» — «Арсенал». Ранее появилась информация, что несколько клубов пожаловались EFL на «Ливерпуль» из-за переноса встречи и попросили провести расследование.
По информации Liverpool Echo, официальных жалоб в английскую футбольную лигу не поступало. EFL удовлетворена информацией, предоставленной «Ливерпулем», поэтому расследования не будет.
Напомним, встреча должна была состояться 6 января, но её перенесли на 13 число, потому что «Ливерпуль» сообщил о растущем количестве положительных тестов на коронавирус в команде. Спустя несколько дней главный тренер мерсисайдского клуба Юрген Клопп рассказал, что большинство тестов оказались ложноположительными.
Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Челси» — «Ливерпуль»:
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