«Атлетико» может продать летом Феликса в «Ман Сити», чтобы купить форварда «Бенфики»

22-летний нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах уругвайца заинтересован «Атлетико», сообщает O Jogo.
По информации источника, руководство «матрасников» может в летнее трансферное окно продать форварда Жоау Феликса в «Манчестер Сити», чтобы выручить средства на переход Нуньеса.
Уругваец выступает за «Бенфику» с 2020 года, куда перешёл из «Альмерии» за € 24 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Португалии Нуньес сыграл в 14 матчах, в которых забил 13 голов и сделал две результативные передачи.
Видеообзор матча 20-го тура Примеры «Вильярреал» — «Атлетико»:
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