Форвард «Аякса» Нерес может стать игроком «Шахтёра» в ближайшее время
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Нападающий амстердамского «Аякса» Давид Нерес может продолжить карьеру в донецком «Шахтёре», сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».
По информации источника, в украинском клубе уверены, что заключение контракта с 24-летним бразильским футболистом состоится в ближайшее время. Нерес уже согласовал условия личного контракта с «Шахтёром», клубы ещё обговаривают детали трансфера.
Нерес – воспитанник «Сан-Паулу». Форвард перешёл в «Аякс» в январе 2017 года за € 12 млн. В нынешнем сезоне Давид принял участие в 15 матчах чемпионата Нидерландов, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. Также на его счету один гол и одна передача в семи матчах за национальную команду Бразилии.
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