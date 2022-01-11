«Саутгемптон» — «Брентфорд»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45
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В ночь с 11 на 12 января мск состоится матч «Саутгемптон» — «Брентфорд». Встреча 18-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Саутгемптон» — «Брентфорд».
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Стюарт Атвелл. Ему будут помогать ассистенты Адам Нанн и Питер Джеймс Киркап. Резервный рефери – Дэвид Кут.
«Брентфорд» набрал 23 очка в 19 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Саутгемптон» (21) находится на 14-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (53), который является также действующим чемпионом Англии.
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