«Саутгемптон» — «Брентфорд»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45

В ночь с 11 на 12 января мск состоится матч «Саутгемптон» — «Брентфорд». Встреча 18-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Саутгемптон» — «Брентфорд».



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Стюарт Атвелл. Ему будут помогать ассистенты Адам Нанн и Питер Джеймс Киркап. Резервный рефери – Дэвид Кут.



«Брентфорд» набрал 23 очка в 19 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Саутгемптон» (21) находится на 14-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (53), который является также действующим чемпионом Англии.