Экс-хавбек «Челси» Оскар готов пойти на снижение зарплаты, чтобы играть в «Барселоне»

Полузащитник «Шанхай Порт» Оскар может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах 30-летнего игрока заинтересована «Барселона», сообщает Marca.



По информации источника, бразилец хочет вернуться в Европу и готов играть за каталонский клуб. Ради этого хавбек готов пойти на снижение зарплаты. «Барса» пока что не предпринимала никаких шагов по трансферу Оскара, поскольку клуб ищет центрального нападающего.



Ранее стало известно, что клубы контактируют с начала нынешнего года. Помешать осуществлению перехода могут финансовые проблемы сине-гранатовых.



Бразилец выступает за «Шанхай Порт» с 2017 года, куда перешёл из «Челси» за € 60 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 ноября 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.



С 2011 по 2016 год Оскар вызывался в сборную Бразилии, за которую успел провести 48 матчей, забить 12 голов и отдать 15 результативных передач.

Видеообзор матча 20-го тура Примеры «Гранада» — «Барселона»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.