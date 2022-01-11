Хави: «Реал», возможно, лучший в Испании, но «класико» непредсказуемы

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о предстоящем матче 1/2 финала Суперкубка Испании с «Реалом».
«Для нас это вызов, шанс выйти в финал и побороться за трофей. Этот матч может стать поворотной точкой. Постараемся проявить себя и хорошо сыграть в обороне.
«Реал» в отличной форме, возможно, они лучшие в Испании, если смотреть на таблицу. «Класико» непредсказуемы мы должны использовать наши сильные стороны и побороться. «Барса» будет бороться до конца.
Я участвовал во многих «класико». Был фаворитом и не выигрывал – и наоборот. «Барса» отстраивается, мы стараемся всё наладить, «Реал» хорош. Мы постараемся сыграть в свой футбол, навязать свой стиль, но это будет непросто», — цитирует Хави Mundo Deportivo.
Видеообзор матча 20-го тура Примеры «Гранада» — «Барселона»:
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