Защитник «Арсенала» может разорвать контракт с клубом, чтобы перейти в «Марсель»

Защитник «Арсенала» Сеад Колашинац может продолжить карьеру в чемпионате Франции.



Как сообщает в «Твиттере» журналист Райан Тейлор, босниец может расторгнуть контракт с «канонирами», чтобы в январе на правах свободного агента перейти в «Марсель». Ранее сообщалось, что «Арсенал» не рассчитывает на защитника, поэтому готов его продать.



Колашинац выступает за «Арсенал» с 2017 года, куда перешёл из «Шальке-04» на правах свободного агента. Контракт игрока с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги босниец сыграл в двух матчах и результативными действиями не отметился.

Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити»:

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