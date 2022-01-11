«Ньюкасл» готов в январе купить форварда «Бенфики» за € 50 млн

Нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах игрока заинтересован «Ньюкасл Юнайтед», сообщает O Jogo.
По информации источника, руководство «сорок» готово в январе купить уругвайца за € 50 млн. Ранее стало известно, что «Атлетико» также хочет заполучить футболиста. «Матрасники» могут в летнее трансферное окно продать форварда Жоау Феликса в «Манчестер Сити», чтобы выручить средства на переход Нуньеса.
Уругваец выступает за «Бенфику» с 2020 года, куда перешёл из «Альмерии» за € 24 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Португалии Нуньес сыграл в 14 матчах, в которых забил 13 голов и сделал две результативные передачи.
Видеообзор матча 19-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»:
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