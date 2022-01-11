Тульский «Арсенал» показал, как футболисты провели тренировку под проливным дождём
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Тульский «Арсенал» провёл тренировку под проливным дождём. Соответствующий видеоролик появился на странице клуба в «Твиттере». На видео видно, что тренировочный процесс проводят полностью промокшие футболисты.
Напомним, «Арсенал» завершил первую половину сезона РПЛ на 12-м месте. В 18 матчах чемпионата России тульский клуб набрал 19 очков. В первом туре после зимнего перерыва «Арсенал» сыграет с «Сочи».
По итогам первой части сезона «Зенит» сохранил лидерские позиции в чемпионате России. Клуб из Санкт-Петербурга уходит на зимний перерыв в РПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах. Это позволяет команде Сергея Семака занимать первое место с отрывом в два очка от ближайшего преследователя. На второй строчке расположилось московское «Динамо» (36).
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