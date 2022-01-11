«Саутгемптон» — «Брентфорд»: стартовые составы команд на матч 18-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Саутгемптона» и «Брентфорда» на матч отложенного 18-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Саутгемптон» — «Брентфорд».



«Саутгемптон»: Форстер, Салису, Силвейра, Беднарек, Перро, Телла, Диало, Ромеу, Уорд-Праус, Редмонд, Броя.



Запасные: Кабальеро, Симё, Смол, Стивенс, С. Армстронг, Чауке, Адамс, А. Армстронг, Лонг.



«Брентфорд»: Фернандес, Пиннок, Янссон, Аер, Расмуссен, Канос, Янельт, Нёргор, Баптист, Тони, Мбемо.



Запасные: Лёссль, Сёренсен, Стевенс, Томпсон, Бидструп, Йенсен, Форсс, Годдос, Висса.



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Стюарт Атвелл. Ему будут помогать ассистенты Адам Нанн и Питер Джеймс Киркап. Резервный рефери – Дэвид Кут.