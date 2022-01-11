Футболисты ЦСКА прошли медосмотр перед сборами

В Москве в клинике спортивной медицины в Лужниках состоялся плановый медосмотр для игроков ЦСКА, сообщает пресс-служба армейцев. Затем команда отправится на тренировочные сборы в Испанию.
Просмотреть фото можно в «твиттере» ЦСКА.
Ранее стало известно, что ЦСКА сыграет на сборах с норвежским клубом «Будё-Глимт». Напомним, российский клуб проведёт сборы в Кампоаморе (Испания). По информации источника, встреча запланирована на 3 февраля.
Красно-синие располагаются на четвёртом месте с 30 очками в турнирной таблице РПЛ после 18 туров. Лидером Российской Премьер-Лиги является «Зенит», набравший 38 очков за 18 туров. На втором месте в национальном первенстве находится «Динамо» (36). В первом матче после зимней паузы ЦСКА сыграет с московским «Спартаком».
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