Кьеллини: «Ювентусу» придётся быть осторожным в матче с «Интером»

Защитник и капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Италии с «Интером».



«Нужно сохранять баланс, двигаясь к цели. Победа в прошлом матче дала нам важный заряд адреналина, но нельзя забываться. В этом сезоне у нас есть проблемы психологического плана. Впереди — игра за трофей, мы должны быть терпеливы и смиренны. Мы будем играть с отличной командой, нужно сохранять бдительность. Бывало, мы проигрывали, даже когда были фаворитами. У «Интера» физически сильная и техничная команда. Нам придётся быть осторожными и сконцентрированными», — приводит слова Кьеллини Football Italia.

Матч за Суперкубок Италии «Интер» — «Ювентус» состоится завтра, 12 января, на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Начало встречи — в 23:00 мск. Действующим обладателем трофея является «Ювентус».