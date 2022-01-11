Кьеллини: «Ювентусу» придётся быть осторожным в матче с «Интером»

Защитник и капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Италии с «Интером».
«Нужно сохранять баланс, двигаясь к цели. Победа в прошлом матче дала нам важный заряд адреналина, но нельзя забываться. В этом сезоне у нас есть проблемы психологического плана. Впереди — игра за трофей, мы должны быть терпеливы и смиренны. Мы будем играть с отличной командой, нужно сохранять бдительность. Бывало, мы проигрывали, даже когда были фаворитами. У «Интера» физически сильная и техничная команда. Нам придётся быть осторожными и сконцентрированными», — приводит слова Кьеллини Football Italia.
Матч за Суперкубок Италии «Интер» — «Ювентус» состоится завтра, 12 января, на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Начало встречи — в 23:00 мск. Действующим обладателем трофея является «Ювентус».
- 11 января 2022
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