Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кьеллини: «Ювентусу» придётся быть осторожным в матче с «Интером»

Кьеллини: «Ювентусу» придётся быть осторожным в матче с «Интером»
Комментарии

Защитник и капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Италии с «Интером».

«Нужно сохранять баланс, двигаясь к цели. Победа в прошлом матче дала нам важный заряд адреналина, но нельзя забываться. В этом сезоне у нас есть проблемы психологического плана. Впереди — игра за трофей, мы должны быть терпеливы и смиренны. Мы будем играть с отличной командой, нужно сохранять бдительность. Бывало, мы проигрывали, даже когда были фаворитами. У «Интера» физически сильная и техничная команда. Нам придётся быть осторожными и сконцентрированными», — приводит слова Кьеллини Football Italia.

Матч за Суперкубок Италии «Интер» — «Ювентус» состоится завтра, 12 января, на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Начало встречи — в 23:00 мск. Действующим обладателем трофея является «Ювентус».

Новость по теме
Войцех Щенсны пропустит матч за Суперкубок Италии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022