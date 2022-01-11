Анчелотти: мне нравится «Барса» под началом Хави. Он придерживается идентичности клуба

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящем матче 1/2 финала Суперкубка Испании с «Барселоной».
«Нравится ли мне «Барселона» под руководством Хави? Она мне нравится, потому что него есть чёткое представление того, какую игру он хочет видеть. Хави придерживается идентичности этого клуба. У них была хорошая серия. С его идеями команда будет становиться лучше.
Показывает ли разрыв в 17 очков в Примере разницу в классе команд? Игра начинается со счёта 0:0. Счёт будет равным в начале, как было на «Камп Ноу», когда Хави ещё не было в «Барселоне», — цитирует Анчелотти AS.
Матч «Барселона» — «Реал» состоится в среду, 12 января. Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Видеообзор матча 20-го тура Примеры «Реал» — «Валенсия»:
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