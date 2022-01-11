Ричардс – об отмене гола «Астон Виллы»: принятие решения заняло до нелепого много времени

Бывший защитник «Манчестер Сити» и «Астон Виллы» Майка Ричардс прокомментировал момент с отменой гола в матче Кубка Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллой» (1:0).
«Не знаю, добрался бы Кавани до мяча или нет, но принятие решения заняло до нелепого много времени. Почему VAR используют на одних играх и не используют на других? Эта непоследовательность нелепа. Принимать решение так долго – неприемлемо, так как болельщики понятия не имеют, что происходит в этот момент», – цитирует Ричардса BBC.
В ночь с 10 на 11 января мск на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере в рамках 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» принимал «Астон Виллу». Хозяева одержали победу – 1:0.
Отметим, что по итогам состоявшейся жеребьёвки 1/16 финала Кубка Англии стало известно, что «Манчестер Юнайтед» в следующем раунде турнира примет «Мидлсбро».
- 11 января 2022
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