Марез признан лучшим игроком «Манчестер Сити» в декабре

Нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез признан лучшим игроком команды в декабре по версии болельщиков, сообщается на сайте «горожан».
Алжирец набрал 80 % голосов. Второе место в голосовании занял полузащитник Кевин Де Брёйне, у него 11 %, третьим с 9 % стал форвард Рахим Стерлинг.
В декабре Марез сыграл в шести матчах во всех турнирах, забил четыре гола и сделал три результативные передачи. Форвард выступает «МС» с 2018 года, куда перешёл из «Лестер Сити». Контракт Рияда с клубом рассчитан до июня 2023 года.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» располагается на 1-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 53 очка.
Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити»:
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