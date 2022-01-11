«Рома» близка к аренде хавбека «Порту»

Полузащитник «Порту» Сержиу Оливейра продолжит карьеру в «Роме», сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».



По информации источника, «Рома» завершает работу над переходом 29-летнего португальского футболиста на правах аренды. Ожидается, что о сделке будет объявлено в ближайшее время. Арендное соглашение Оливейры будет рассчитано до конца сезона-2021/2022.

Напомним, Оливейра выступает за «Порту» с 2009 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 24 матчах за «Порту» во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. С 2018 года Оливейра вызывается в национальную команду Португалии. «Порту» набрал 47 очков в 17 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии.