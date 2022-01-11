«Рома» близка к аренде хавбека «Порту»
Поделиться
Полузащитник «Порту» Сержиу Оливейра продолжит карьеру в «Роме», сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».
По информации источника, «Рома» завершает работу над переходом 29-летнего португальского футболиста на правах аренды. Ожидается, что о сделке будет объявлено в ближайшее время. Арендное соглашение Оливейры будет рассчитано до конца сезона-2021/2022.
Напомним, Оливейра выступает за «Порту» с 2009 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 24 матчах за «Порту» во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. С 2018 года Оливейра вызывается в национальную команду Португалии. «Порту» набрал 47 очков в 17 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии.
Комментарии
- 12 января 2022
-
00:21
-
00:18
-
00:09
-
00:05
-
00:01
- 11 января 2022
-
23:58
-
23:52
-
23:36
-
23:30
-
23:27
-
23:10
-
23:05
-
22:55
-
22:54
-
22:40
-
22:32
-
22:21
-
22:16
-
21:59
-
21:57
-
21:42
-
21:37
-
21:32
-
21:20
-
21:00
-
20:57
-
20:56
-
20:40
-
20:32
-
20:26
-
20:16
-
20:02
-
20:00
-
19:45
-
19:45
Партнерский контент