Футболисты ЦСКА поздравили Сергея Аксёнова с 60-летием

Футболисты ЦСКА записали специальное видеопоздравление для директора по связям с общественностью и информационной политике Сергея Аксёнова. Сегодня, 11 января, специалисту исполнилось 60 лет. Соответствующее видео пресс-служба армейцев разместила в своём «инстаграме».
Ранее стало известно, что ЦСКА сыграет на сборах с норвежским клубом «Будё-Глимт». Напомним, российский клуб проведёт сборы в Кампоаморе (Испания). По информации источника, встреча запланирована на 3 февраля.
Красно-синие располагаются на четвёртом месте с 30 очками в турнирной таблице РПЛ после 18 туров. Лидером Российской Премьер-Лиги является «Зенит», набравший 38 очков за 18 туров. На втором месте в национальном первенстве находится «Динамо» (36). В первом матче после зимней паузы ЦСКА сыграет с московским «Спартаком».
- 12 января 2022
-
00:21
-
00:18
-
00:09
-
00:05
-
00:01
- 11 января 2022
-
23:58
-
23:52
-
23:36
-
23:30
-
23:27
-
23:10
-
23:05
-
22:55
-
22:54
-
22:40
-
22:32
-
22:21
-
22:16
-
21:59
-
21:57
-
21:42
-
21:37
-
21:32
-
21:20
-
21:00
-
20:57
-
20:56
-
20:40
-
20:32
-
20:26
-
20:16
-
20:02
-
20:00
-
19:45
-
19:45