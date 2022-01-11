Футболисты ЦСКА поздравили Сергея Аксёнова с 60-летием

Футболисты ЦСКА записали специальное видеопоздравление для директора по связям с общественностью и информационной политике Сергея Аксёнова. Сегодня, 11 января, специалисту исполнилось 60 лет. Соответствующее видео пресс-служба армейцев разместила в своём «инстаграме».

Ранее стало известно, что ЦСКА сыграет на сборах с норвежским клубом «Будё-Глимт». Напомним, российский клуб проведёт сборы в Кампоаморе (Испания). По информации источника, встреча запланирована на 3 февраля.



Красно-синие располагаются на четвёртом месте с 30 очками в турнирной таблице РПЛ после 18 туров. Лидером Российской Премьер-Лиги является «Зенит», набравший 38 очков за 18 туров. На втором месте в национальном первенстве находится «Динамо» (36). В первом матче после зимней паузы ЦСКА сыграет с московским «Спартаком».