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Коутиньо прибыл в Бирмингем и определился с игровым номером в «Астон Вилле»

Коутиньо прибыл в Бирмингем и определился с игровым номером в «Астон Вилле»
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Полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо, арендованный «львами» у «Барселоны», прибыл в Бирмингем, сообщает официальный сайт английского клуба.

По информации источника, футболист уже посетил тренировочную базу клуба. Также бразилец определился с игровым номером в «Астон Вилле». Коутиньо будет играть с 23 номером на спине.

Ранее стало известно, что дебютировать за «львов» Коутиньо сможет в матче 22-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед», который состоится 15 января.

СМИ сообщали, что аренда игрока включает опцию выкупа. «Барселона» будет платить часть зарплаты бразильца. Напомним, главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард и Коутиньо играли вместе за «Ливерпуль».

Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Брентфорд» — «Астон Вилла»:

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