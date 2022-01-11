Сборные Судана и Гвинеи-Бисау сыграли вничью
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Сборная Судана и национальная команда Гвинеи-Бисау сыграли вничью в рамках первого тура Кубка африканских наций по футболу. Встреча прошла на поле стадиона «Румде Аджия» в городе Гаруа (Камерун). Она завершилась ничейным исходом – 0:0.
На протяжении всего матча на поле царила равная борьба. Сборная Гвинеи-Бисау владела территориальным преимуществом. А национальная команда Судана чаще наносила удары по воротам соперника. Самый острый момент матча произошёл на 82-й минуте встречи. Полузащитник сборной Гвинеи-Бисау Пеле пробивал пенальти, но не смог реализовать его. В итоге встреча завершилась ничейным исходом.
Сборные Судана и Гвинеи-Бисау набрали по одному очку. В следующем туре Судан сыграет с Нигерией, а Гвинея-Бисау с Египтом.
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