Сборные Судана и Гвинеи-Бисау сыграли вничью

Сборная Судана и национальная команда Гвинеи-Бисау сыграли вничью в рамках первого тура Кубка африканских наций по футболу. Встреча прошла на поле стадиона «Румде Аджия» в городе Гаруа (Камерун). Она завершилась ничейным исходом – 0:0.



На протяжении всего матча на поле царила равная борьба. Сборная Гвинеи-Бисау владела территориальным преимуществом. А национальная команда Судана чаще наносила удары по воротам соперника. Самый острый момент матча произошёл на 82-й минуте встречи. Полузащитник сборной Гвинеи-Бисау Пеле пробивал пенальти, но не смог реализовать его. В итоге встреча завершилась ничейным исходом.



Сборные Судана и Гвинеи-Бисау набрали по одному очку. В следующем туре Судан сыграет с Нигерией, а Гвинея-Бисау с Египтом.