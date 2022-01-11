«Ньюкасл» близок к трансферу форварда «Бёрнли» за € 24 млн. У игрока три гола в сезоне АПЛ

30-летний нападающий «Бёрнли» Крис Вуд может в ближайшее время присоединиться к «Ньюкасл Юнайтед», сообщает «твиттер» Sky Sports.



По информации источника, «сороки» близки к осуществлению трансфера за сумму около € 24 млн. Ранее сообщалось, что футболист хочет продолжить карьеру в «Ньюкасле».



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги новозеландец сыграл в 17 матчах, в которых забил три мяча. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

После 19 сыгранных туров «Ньюкасл» располагается на 19-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своём активе 11 очков.

Видеообзор матча 19-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»:

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