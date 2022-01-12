«Черноморец» необычно представил новичка в соцсетях, нарисовав новую форму поверх старой
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«Черноморец» оригинально объявил о переходе защитника шведского «Кальмара» Дуга Бергквиста.
В соцсетях одесского клуба появилось изображение футболиста в форме прошлого клуба, поверх которого были схематично нанесены цвета новой команды. Бергквист присоединился к команде на тренировочных сборах в Турции.
«Четыре согласных в фамилии подряд – это заявка на успех для любого футбольного комментатора. Дуг перешёл в «Черноморец» из шведского ФК «Кальмар». Игра началась!» — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Черноморца» в соцсетях.
Фото можно посмотреть на странице «Черноморца» в «Инстаграме».
«Черноморец» в 18 матчах набрал 14 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги сезона-2021/2022.
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