Итальянский журналист: «Ювентусу» придётся приложить усилия, чтобы заполучить Азмуна

Журналист Sportitalia Джанлуиджи Лонгари поделился мнением о возможном переходе нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в «Ювентус».
«В ситуации с Азмуном надо учитывать, что «Зенит» — не тот клуб, который будет наживаться на трансфере любой ценой. «Ювентусу» придётся приложить усилия, ведь в случае, если предложение не удовлетворит «Зенит», санкт-петербургский клуб может подождать до конца сезона и начать всё с нуля», — приводит слова Лонгари TuttoJuve со ссылкой на 1 Station Radio.
Ранее стало известно, что «Ювентус» заинтересован в услугах Азмуна. Клуб из Санкт-Петербурга запросил у «старой синьоры» € 20 млн за форварда, который уже следующим летом станет свободным агентом.
В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн. Нападающий выступает за «Зенит» с января 2019 года.
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