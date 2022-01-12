Итальянский журналист: «Ювентусу» придётся приложить усилия, чтобы заполучить Азмуна

Журналист Sportitalia Джанлуиджи Лонгари поделился мнением о возможном переходе нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в «Ювентус».



«В ситуации с Азмуном надо учитывать, что «Зенит» — не тот клуб, который будет наживаться на трансфере любой ценой. «Ювентусу» придётся приложить усилия, ведь в случае, если предложение не удовлетворит «Зенит», санкт-петербургский клуб может подождать до конца сезона и начать всё с нуля», — приводит слова Лонгари TuttoJuve со ссылкой на 1 Station Radio.



Ранее стало известно, что «Ювентус» заинтересован в услугах Азмуна. Клуб из Санкт-Петербурга запросил у «старой синьоры» € 20 млн за форварда, который уже следующим летом станет свободным агентом.

В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн. Нападающий выступает за «Зенит» с января 2019 года.