«Лион» предложил «Зениту» € 6 млн за Сердара Азмуна
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«Лион» увеличил предложение по нападающему «Зенита» Сердару Азмуну, сообщается в «твиттере» журналиста Уго Гийме.
По данным источника, «Лион» предложил «Зениту» € 6 млн, а также бонусы.
Ранее сообщалось, что интерес к Азмуну проявляют «Ювентус». Клуб из Санкт-Петербурга запросил у туринцев € 20 млн за нападающего. Помимо этого в услугах Азмуна заинтересован «Ньюкасл Юнайтед», который предложил «Зениту» € 6 млн за игрока.
В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн. Форвард выступает за «Зенит» с января 2019 года.
Новость по теме«Зенит» запросил у «Ювентуса» € 20 млн за Азмуна
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