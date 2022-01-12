«Лион» предложил «Зениту» € 6 млн за Сердара Азмуна

«Лион» увеличил предложение по нападающему «Зенита» Сердару Азмуну, сообщается в «твиттере» журналиста Уго Гийме.

По данным источника, «Лион» предложил «Зениту» € 6 млн, а также бонусы.

Ранее сообщалось, что интерес к Азмуну проявляют «Ювентус». Клуб из Санкт-Петербурга запросил у туринцев € 20 млн за нападающего. Помимо этого в услугах Азмуна заинтересован «Ньюкасл Юнайтед», который предложил «Зениту» € 6 млн за игрока.

В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн. Форвард выступает за «Зенит» с января 2019 года.