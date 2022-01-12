Азмун является приоритетной целью «Ювентуса», запасной вариант – Депай

«Ювентус» продолжает искать усиление в линию нападения, сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун является приоритетной целью туринского клуба. Однако, если «Ювентусу» не удастся осуществить трансфер Азмуна, то они переключатся на кандидатуру Мемфиса Депая из «Барселоны».

Ранее сообщалось, что «Зенит» запросил у туринцев € 20 млн за Азмуна Помимо этого в услугах иранца заинтересованы «Ньюкасл Юнайтед» и «Лион», которые предложили «Зениту» € 6 млн за игрока.

В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн. Нападающий выступает за «Зенит» с января 2019 года.