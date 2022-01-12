Азмун — приоритет «Ювентуса», хет-трик Кучерова и заявления Джоковича. Главное к утру
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Яркие матчи недавно восстановившихся после травм Никиты Кучерова и Евгения Малкина в НХЛ, громкие заявления Новака Джоковича и первое поражение СКА при Романе Ротенберге. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
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