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Азмун — приоритет «Ювентуса», хет-трик Кучерова и заявления Джоковича. Главное к утру

Азмун — приоритет «Ювентуса», хет-трик Кучерова и заявления Джоковича. Главное к утру
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Яркие матчи недавно восстановившихся после травм Никиты Кучерова и Евгения Малкина в НХЛ, громкие заявления Новака Джоковича и первое поражение СКА при Романе Ротенберге. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Хет-трик Кучерова принёс «Тампе» разгромную победу над «Баффало» на выезде.
  2. Малкин оформил дубль в своём первом матче в сезоне. Видео.
  3. Новак Джокович объяснил своё появление на людях после заболевания коронавирусом.
  4. Азмун является приоритетной целью «Ювентуса», запасной вариант — Депай.
  5. СКА потерпел первое поражение при Романе Ротенберге, уступив «Ак Барсу».
  6. Московское «Динамо» анонсировало трансфер Смолова.
  7. «10 омоновцев избили, связали руки и ноги». В Казахстане задержали бойца ММА Хамитова.
  8. Источник: Фарке заключит двухлетний контракт с «Краснодаром».
  9. Ян выступит на UFC 273. Турнир возглавит бой Волкановски и Корейского Зомби.
  10. Новак Джокович объяснил предъявление ложной информации в декларации при въезде в Австралию.
  11. Ловчев – об Игнатьеве и Дзюбе: это позорище, их надо изгонять из футбола.
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