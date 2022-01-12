Тухель: выпускать Силву и Канте на поле в матче с «Тоттенхэмом» — авантюра

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о подготовке к ответному матчу с «Тоттенхэмом» в полуфинале Кубка Лиги.
«Прямо сейчас я бы сказал, что мы располагаем тем же составом, что и перед матчем Кубка Англии, и у нас нет новых травмированных, что является для нас хорошей новостью.
Решение относительно участия Тьяго [Силвы] и Н’Голо [Канте] мы примем в последнюю минуту. Они сдали кардиотесты и тесты на коронавирус, чтобы следовать протоколам, чтобы мы могли вернуть их к тренировкам, поэтому нам нужно подождать, чтобы увидеть, могут ли они участвовать, а затем посмотреть, как они отреагируют.
Выпускать их на поле – это авантюра, поэтому я не уверен, сможем ли мы это сделать и какую ответственность мы готовы взять на себя. Мы должны идти шаг за шагом. Я даже не уверен, что они приступят к тренировкам, но если они приступят, тогда мы решим», — цитирует Тухеля сайт «Челси».
Матч «Тоттенхэм» — «Челси» пройдёт сегодня, 12 января. В первой игре команда Тухеля победила со счётом 2:0.
Видеообзор матча английской Премьер-лиги «Челси» — «Ливерпуль» (2:2):
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