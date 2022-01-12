Коутиньо — о Джеррарде: уже давно знаю Стиви, многому у него научился и восхищаюсь им

Новичок «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо, перешедший в английский клуб на правах аренды из «Барселоны», поделился мыслями о новом вызове.



«Я очень рад быть здесь, это большой клуб. Я много говорил с тренером, со Стиви, и он рассказал мне о клубе и его амбициях. Я рад оказаться здесь и надеюсь получать удовольствие от футбола.



Я уже давно знаю Стиви. Играл вместе с ним и многому у него научился. Я восхищаюсь им. Надеюсь проявить себя здесь. Безусловно, я буду усердно работать. Надеюсь, что мы успешно поработаем вместе.

С нетерпением жду встречи с болельщиками, выхода на поле. Знаю и чувствую, что они счастливы, что я здесь. Хочу отплатить за это на поле и наслаждаться футболом.



Всегда хочу быть на высоте, выполняя свою работу. Это то, ради чего я упорно работаю каждый день. Надеюсь, остаток сезона пройдёт отлично», — цитирует бразильца сайт «Астон Виллы».

Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Брентфорд» — «Астон Вилла»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.