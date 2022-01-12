Коутиньо — о Джеррарде: уже давно знаю Стиви, многому у него научился и восхищаюсь им

Новичок «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо, перешедший в английский клуб на правах аренды из «Барселоны», поделился мыслями о новом вызове.
«Я очень рад быть здесь, это большой клуб. Я много говорил с тренером, со Стиви, и он рассказал мне о клубе и его амбициях. Я рад оказаться здесь и надеюсь получать удовольствие от футбола.
Я уже давно знаю Стиви. Играл вместе с ним и многому у него научился. Я восхищаюсь им. Надеюсь проявить себя здесь. Безусловно, я буду усердно работать. Надеюсь, что мы успешно поработаем вместе.
С нетерпением жду встречи с болельщиками, выхода на поле. Знаю и чувствую, что они счастливы, что я здесь. Хочу отплатить за это на поле и наслаждаться футболом.
Всегда хочу быть на высоте, выполняя свою работу. Это то, ради чего я упорно работаю каждый день. Надеюсь, остаток сезона пройдёт отлично», — цитирует бразильца сайт «Астон Виллы».
Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Брентфорд» — «Астон Вилла»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 12 января 2022
-
10:53
-
10:31
-
10:23
-
10:02
-
09:59
-
09:40
-
09:36
-
09:14
-
08:30
-
06:04
-
04:31
-
03:16
-
03:01
-
01:33
-
00:52
-
00:42
-
00:40
-
00:32
-
00:21
-
00:18
-
00:09
-
00:05
-
00:01
- 11 января 2022
-
23:58
-
23:52
-
23:36
-
23:30
-
23:27
-
23:10
-
23:05
-
22:55
-
22:54
-
22:40
-
22:32
-
22:21