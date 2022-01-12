«Краснодар» проведёт контрольные матчи с «Легией» и «Жилиной» на сборах в ОАЭ

Зимний отпуск для футболистов «Краснодара» завершился. Сегодня, 12 января, команда отправится на первый сбор в Объединённые Арабские Эмираты. «Быки» не стали полном составе собираться в Краснодаре: часть игроков присоединится к партнёрам непосредственно в Дубае, информирует пресс-служба «Краснодара».
Первый сбор команды продлится с 12 по 23 января. Соперниками «быков» в контрольных матчах станут польская «Легия» (19 января) и словацкая «Жилина» (23 января). При этом со словацким коллективом «Краснодар» намерен провести сразу два матча за день разными составами.
Отмечается, что второй и третий сборы чёрно-зелёных состоятся в испанской Марбелье – с 26 января по 6 февраля и с 9 по 20 февраля.
На момент зимнего перерыва «Краснодар» занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Быки» набрали 29 очков в 18 матчах.
Первым матчем «Краснодара» после возобновления сезона станет встреча 19-го тура РПЛ с московским «Локомотивом».
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