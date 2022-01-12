«Пусть болельщики не волнуются». Акинфеев заявил, что продлит контракт с ЦСКА

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что продлит контракт с армейцами.

«Пусть болельщики не волнуются. С руководством клуба уже всё проговорили, в ближайшее время вопрос с контрактом будет закрыт», — приводит слова Акинфеева журналист Нобель Арустамян в своём телеграм-канале.

Напомним, болельщики московского ЦСКА признали Игоря Акинфеева лучшим игроком команды в ноябре и декабре 2021 года. Голкипер набрал 42% голосов респондентов. Второе место в голосовании занял казахстанский полузащитник Бактиёр Зайнутдинов.

Красно-синие располагаются на четвёртом месте с 30 очками в турнирной таблице РПЛ после 18 туров. Лидером Российской Премьер-Лиги является «Зенит», набравший 38 очков в 18 турах.

В первом матче после зимней паузы ЦСКА сыграет с московским «Спартаком».