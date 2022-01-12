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ЦСКА вылетел на сбор в Испанию

ЦСКА вылетел на сбор в Испанию
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ЦСКА сегодня утром вылетел на сбор в Кампоамор. Большая часть команды полетела из Москвы, остальные присоединятся к армейцам уже в Испании.

Полный состав на первый сбор ЦСКА опубликует сегодня вечером, когда все соберутся в отеле, сообщает пресс-служба команды.

Фотографии можно посмотреть в «инстаграме» ЦСКА.

Ранее стало известно, что ЦСКА сыграет на сборах с норвежским клубом «Будё-Глимт». Встреча запланирована на 3 февраля.

Красно-синие располагаются на четвёртом месте с 30 очками в турнирной таблице РПЛ после 18 туров. Лидером Российской Премьер-Лиги является «Зенит», набравший 38 очков за 18 туров. На втором месте в национальном первенстве находится «Динамо» (36). В первом матче после зимней паузы ЦСКА сыграет с московским «Спартаком».

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